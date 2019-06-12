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  • 13.06.2019 00:26
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 00:29

ek sınavı ne zaman yapılacak? Ek sınava kimler katılabilecek?

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sözleşmeli uzman erbaş alımları için ek sınav yapılacak. Açıklamayı duyan adaylar " ek sınavı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, na kimler katılabilecek? İşte detaylar...

Jandarma uzman erbaş ek sınavı ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan (JGK) yapılan duyuruya göre, sözleşmeli uzman erbaş alımında ek sınav yapılacağı belirtildi. Ek sınava dair yapılan açıklamanın ardından adaylar şimdi merakla Jandarma uzman erbaş ek sınavı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt bekliyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ EK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvurular alınmış ve Sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir.

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