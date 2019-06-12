İŞKUR, 1 milyon 252 bin personel alımı yaparak 1 milyon 252 bin genci istihdam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu alımlar 'Sosyal Yardımlaşma Programı' doğrultusunda yapılacak ve gençler haftanın 3 günü bulundukları şehirde yaşlı bakımı, eğitmenlik, koçluk, sosyal hizmetler gibi işlerde çalışarak yaz tatilinde 2500 TL kazanma şansı elde edecek. Programın çalışma süresi günlük 8 saat olmak üzere 3 gün olacak. Program süresince 5 güne kadar izin hakkı kullandırılacak.

Günlük 8 saat haftada 3 gün çalışacaklar

Programın çalışma süresi günlük 8 saat olmak üzere 3 gün olacak. Program süresince 5 güne kadar izin hakkı kullandırılacak. Öğrencilere asgari ücret üzerinden günlük 68 lira olmak üzere aylık yaklaşık 820 lira ödeme yapılacak. Böylece yaz boyunca çalışan öğrencilerin eline yaklaşık 2 bin 500 lira geçmiş olacak. İş imkânına kavuşan gençlerin ilk kez sigorta girişleri de yapılmış olacak.