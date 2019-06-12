İŞKUR personel almaya devam ediyor. Yaz tatili sırasında İŞKUR 'Sosyal Yardımlaşma Programı' kapsamında 1 milyon 252 bin personel alımı yapılacak. Böylelikle gençlerin 2500 TL kazanmaları sağlanacak. Üç ay sosyal program doğrultusunda çalışan gençler 2 bin 500 lira alıp, ilk kez sigortalı olacak. Gençler bulundukları şehirde yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk gibi işlerde çalışacak. Bununla da kalmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde imar, turizm, sosyal projeler, kültürel alanlarda da 50 bin gence kısmi zamanlı çalışma imkânı sağlanacak. Gençler programa üniversiteyi okudukları illerde katılacak. Sigortaları 18-25 yaş arasında başlayacak. Yine bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak. Peki İŞKUR 2500 TL maaşla iş ilanı başvuru şartları nedir, ne zaman açılacak? İşte detaylar

Günlük 8 saat haftada 3 gün çalışacaklar

Programın çalışma süresi günlük 8 saat olmak üzere 3 gün olacak. Program süresince 5 güne kadar izin hakkı kullandırılacak. Öğrencilere asgari ücret üzerinden günlük 68 lira olmak üzere aylık yaklaşık 820 lira ödeme yapılacak. Böylece yaz boyunca çalışan öğrencilerin eline yaklaşık 2 bin 500 lira geçmiş olacak. İş imkânına kavuşan gençlerin ilk kez sigorta girişleri de yapılmış olacak.