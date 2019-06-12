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  • 13.06.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 09:17

açıklandı

(DPB) aracılığıyla 2019 na ait ilanlar memur adaylarına sunuldu. Bir çok farklı kurum ve kuruluş, belediye ve üniversite kamu personeli, memur alımı yapıyor. İlanlara 'li ve KPSS'siz lise, önlisans ve lisans mezunu olanlar başvuruda bulunabiliyorlar.

2019 yılı Haziran ayı içerisinde kamuya yapılacak memur personel alımında kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar. Genel olarak memur adaylarında 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak şartları aranır. Özel olarak ise, eğitim durumu, yaşı, KPSS veya YDS şartları aranmaktadır. Haziran ayı memur alımlarında tarihler farklılık gösteriyor. Haziran ayının sonuna kadar Kamu kurumları ve özel sektör firmaları, bünyelerindeki eksikliği karşılamak için memur ve personel alımı yapılacak.

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