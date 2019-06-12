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  • 12.06.2019 10:49
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 10:49

? 2019 EGM Bekçi sınavı tarihi belli oldu mu? Bekçi maaşı ne kadar?

Bekçilik sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bekçi olabilmek umuduyla başvuru yapan adaylar sınav tarihini iple çekmeye başlaıdı. Gözler, EGM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Öte yandan yazılı sınavın ardından yapılacak parkur aşamasının detayları belli oldu. Peki, ? Bekçi alımı için parkur nasıl olacak? Bekçi maaşı ne kadar?

Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alan bekçilik alımında geri sayım başladı. 18 Mart - 1 Nisan 2019 tarihleri arasında ön başvurusu alınan bekçilik sınavı için adaylar hazırlık içinde. Sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Bekçi alımı parkur bilgileri nasıl olacak? Bekçi maaşı ne kadar? İşte konu ile ilgili detaylar...

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Bekçilik yazılı sınavının tarihi henüz bilinmiyor. Ancak bir önceki bekçi alımı yazılı sınavı, başvuruların tamamlanmasının ardından yaklaşık üç ay sonra uygulanmıştı. Buna göre, 2019 bekçi alımı yazılı sınavının haziran ayının son günleri ya da temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi tahmin ediliyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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