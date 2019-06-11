yhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı 30 bin kamu personeli alım başvuru şartları Sağlık Bakanlığı personel alımı flaş açıklama. 2019 Sağlık Bakanlığı personel alım sürecinde başvuru yapmak isteyen adaylar ilan tarihlerini heyecanla bekliyor. Sağlık personeli adaylarını sevindiren haber Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş'tan geldi. Altıntaş; 30 bini aşkın atama için ilk tercihlerin Haziran ayında yapılacağını işaret etti. Sağlık Bakanlığı personel alımı için Haziran ayı bekleniyor. "İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz denildi. İşte, sabırsızlıkla atama bekleyen sağlık mezunları için istihdam edilecek kadrolar, başvuru şartları, yapılan açıklamalar ve ayrıntılar...