İŞKUR üzerinden kamu kurumlarına geçici personel alımları yapılacak. Başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden arama yapılarak başvuru yapılabilecek. Başvurular 14 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Toplum Yararına Programı kapsamında Türkiye genelinde bulunan bir çok kamu kurumun bulunduğu farklı uygulama alanlarında personeller istihdam edileceği açıklandı.