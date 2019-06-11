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  • 12.06.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 10:13

500 personel alımı yapılacak

Eğitim düzeyinde en az ilköğretim mezunu olan, tecrübesiz adayların başvuru yapabileceği 500 personel alımı yapılacak. Toplum Yararına Programı kapsamında kamu kurumlarına geçici personel larına ait detaylar haberimizde..

İŞKUR üzerinden kamu kurumlarına geçici personel alımları yapılacak. Başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden arama yapılarak başvuru yapılabilecek. Başvurular 14 Haziran tarihine kadar devam edecek.
Toplum Yararına Programı kapsamında Türkiye genelinde bulunan bir çok kamu kurumun bulunduğu farklı uygulama alanlarında personeller istihdam edileceği açıklandı.

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