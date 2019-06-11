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  • Son Güncelleme: 20.06.2019 09:55

'dan ile 3760 personel alımı! Başvuru ekranı ve şartları...

Türkiye İş Kurumu () tarafından ında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlıklarından uzaklaşmalarını engellemek amacıyla kamu kurumlarında süreli çalışmalarına fırsat veren Toplum Yararına Programlar () son günlerde internette en çok aratılan konular arasında geliyor.

İŞKUR tarafından hayata geçirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) ile 3760 kişilik yeni alımlar yapılıyor. İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programa Toplum Yararına Programlar denilmektedir.

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