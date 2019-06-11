2019 İŞKUR TYP 3760 personel alım başvuru şartları nedir? İŞKUR TYP'ye nasıl başvuru yapılır? İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında farklı illerde istihdam edilmek üzere toplamda 3760 kişilik personel alımı yapılıyor. Alım yapılacak personel çevre temizliği ve kamusal altyapının yenilenmesi alanlarında istihdam edilecek. Peki başvuru şartları neler? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlıklarından uzaklaşmalarını engellemek amacıyla kamu kurumlarında süreli çalışmalarına fırsat veren Toplum Yararına Programlar (TYP) son günlerde internette en çok aratılan konular arasında geliyor. Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.