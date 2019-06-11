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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 13:06

iş ilanları sorgulama nasıl yapılır?

: en çok; Beden İşçisi (Genel), Garson (Servis Elemanı), Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Turizm Ve Otelcilik Elemanı, Makineci (Dikiş), Güvenlik Görevlisi, Elektrikçi (Genel), Büro Memuru (Genel), Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi kollarında alım yapıyor. Siz de yaşadığınız ilde kendinize uygun iş ilanlarını İŞKUR aracılığıyla saptayabilirsiniz.

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