İŞKUR üzerinden kamu kurumlarına geçici personel alımları yapılacak. Başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden arama yapılarak başvuru yapılabilecek. Başvurular 14 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Toplum Yararına Programı kapsamında Türkiye genelinde bulunan bir çok kamu kurumun bulunduğu farklı uygulama alanlarında personeller istihdam edileceği açıklandı. İŞKUR milli istihdam projesi kapsamında kamu kurumu daimi personel alımı özel firmalara yapılacak olan istihdamlar tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Peki İŞKUR kamuya ilköğretim mezunu kura ile 500 personel alım ilan başvuru şartları nedir? İşte detaylar