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  • 11.06.2019 18:07
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 18:07

e-devlet ile personel alım ilanları ve şartları : nasıl yapılır?

: iş ilanları kendi resmi sitesinde güncel olarak sorgulanabiliyor. Ancak sorgulama yaptıktan sonra detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapabilmek için İŞKUR'un internet sayfasına üye olmak gerekiyor. Üyeliği bilgilerinizi kullanarak da yapabilirsiniz. Sisteme üye olanlar kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler... İŞKUR E-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz. İŞKUR sadece bir ile hizmet vermediği için iş arama işleminizi hızlıca yapabilmeniz için açılan sayfada çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan tarihi, işyeri ünvanı, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü ve anahtar kelime yazmanız istenir.

esube.iskur.gov.tr: İŞKUR en çok; Beden İşçisi (Genel), Garson (Servis Elemanı), Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Turizm Ve Otelcilik Elemanı, Makineci (Dikiş), Güvenlik Görevlisi, Elektrikçi (Genel), Büro Memuru (Genel), Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi kollarında alım yapıyor. Siz de yaşadığınız ilde kendinize uygun iş ilanlarını İŞKUR aracılığıyla saptayabilirsiniz. Aktif işçi arayan mesleklerin listesini https://esube.iskur.gov.tr/istihdam/AcikIsMeslek.aspx bağlantısından görebilirsiniz. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Peki İŞKUR iş ilanları sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR e-devlet ile hangi illere personel alıyor

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