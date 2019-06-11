esube.iskur.gov.tr: İŞKUR iş ilanları kendi resmi internet sitesinde güncel olarak sorgulanabiliyor. Ancak sorgulama yaptıktan sonra detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapabilmek için İŞKUR'un internet sayfasına üye olmak gerekiyor. Üyeliği E Devlet bilgilerinizi kullanarak da yapabilirsiniz. Sisteme üye olanlar kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler... İŞKUR E-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz. İŞKUR sadece bir ile hizmet vermediği için iş arama işleminizi hızlıca yapabilmeniz için açılan sayfada çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan tarihi, işyeri ünvanı, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü ve anahtar kelime yazmanız istenir.