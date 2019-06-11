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  • 11.06.2019 15:22
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 15:22

2019 3760 nedir? ?

2019 3760 nedir? İŞKUR TYP'ye nasıl başvuru yapılır? İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında farklı illerde edilmek üzere toplamda 3760 kişilik personel alımı yapılıyor. Alım yapılacak personel çevre temizliği ve kamusal altyapının yenilenmesi alanlarında istihdam edilecek. Peki başvuru şartları neler? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlıklarından uzaklaşmalarını engellemek amacıyla kamu kurumlarında süreli çalışmalarına fırsat veren Toplum Yararına Programlar (TYP) son günlerde internette en çok aratılan konular arasında geliyor. Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

İŞKUR tarafından hayata geçirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) ile 3760 kişilik yeni alımlar yapılıyor. İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programa Toplum Yararına Programlar denilmektedir. TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir. Peki 2019 İŞKUR TYP 3760 personel alım başvuru şartları nedir? İŞKUR TYP'ye nasıl başvuru yapılır?

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