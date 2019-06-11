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  • 11.06.2019 17:14
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 17:16

2019 kura ile 500 personel alım ilan nedir - İŞKUR güncel ilanlar yayınlandı

üzerinden kamu kurumlarına geçici personel alımları yapılacak. Başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden arama yapılarak başvuru yapılabilecek. Başvurular 14 Haziran tarihine kadar devam edecek. Toplum Yararına Programı kapsamında genelinde bulunan bir çok kamu kurumun bulunduğu farklı uygulama alanlarında personeller edileceği açıklandı. İŞKUR milli istihdam projesi kapsamında kamu kurumu daimi personel alımı özel firmalara yapılacak olan istihdamlar tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Peki İŞKUR kura ile 500 personel alım ilan nedir? İşte detaylar

2019 İŞKUR kamuya ilköğretim mezunu kura ile 500 personel alım ilan başvuru şartları nedir? İŞKUR yeni ilanlar yayınlandı. Eğitim düzeyinde en az ilköğretim mezunu olan, tecrübesiz adayların başvuru yapabileceği 500 personel alımı yapılacak. Toplum Yararına Programı kapsamında kamu kurumlarına geçici personel istihdamlarına ait detaylar haberimizde.. Kamu kurumlarına ihtiyaç bulunan alanlardaki personel alımlarının bir kısmı TYP alımları ile sağlanıyor. Sosyal Çalışma Programı, Kamu memur alımı, kurum dışı kamu işçi alımı, iş başı eğitim programı, engelli istihdamı, girişimcilik programı eğitimi yanı sıra TYP ile istihdam ise İŞKUR'un düzenlediği programlardır. Buna göre Toplum Yararına Programı Kapsamındaki istihdamlarda Haziran ayına ait ilanlar bugün işkur e-şube üzerinden açıklandı.

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