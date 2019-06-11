2019 İŞKUR kamuya ilköğretim mezunu kura ile 500 personel alım ilan başvuru şartları nedir? İŞKUR yeni ilanlar yayınlandı. Eğitim düzeyinde en az ilköğretim mezunu olan, tecrübesiz adayların başvuru yapabileceği 500 personel alımı yapılacak. Toplum Yararına Programı kapsamında kamu kurumlarına geçici personel istihdamlarına ait detaylar haberimizde.. Kamu kurumlarına ihtiyaç bulunan alanlardaki personel alımlarının bir kısmı TYP alımları ile sağlanıyor. Sosyal Çalışma Programı, Kamu memur alımı, kurum dışı kamu işçi alımı, iş başı eğitim programı, engelli istihdamı, girişimcilik programı eğitimi yanı sıra TYP ile istihdam ise İŞKUR'un düzenlediği programlardır. Buna göre Toplum Yararına Programı Kapsamındaki istihdamlarda Haziran ayına ait ilanlar bugün işkur e-şube üzerinden açıklandı.