Resmi Gazete ve Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi sayfasından yayımlanan ilana göre, sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapılacak. Peki, Sosyal Güvenlik Kurumu 400 kamu personeli alımı ne zaman? Kamu personeli alımı için başvurular, 10-17 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

SGK 400 KAMU PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuruda bulunacak adayların Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) KPSS P13, KPSS P23, KPSS P40, KPSS P42 ve KPSS P47 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor.