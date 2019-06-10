KOSGEB tarafından yapılan açıklamada Türkiye genelinde 57 personel alımı yapacağını duyuruldu. Şimdi vatandaşlar personel alım süreci hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, KOSGEB personel alımı ne zaman yapılacak? KOSGEB personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte cevabı...

KOSGEB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, E-Devlet şifrelerini kullanarak KOSGEB personel alımı başvurusunda bulunabiliyor. E-Devlet aracılığıyla yapılan başvurular, 13 Mayıs'ta sona erecek.