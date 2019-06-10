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  • 11.06.2019 00:33
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 00:33

ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

KOSGEB tarafından yapılan açıklamada taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere kobi yardımcısı alımı yapılacağı belirtilmişti. Şimdi birçok kişi " ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, nelerdir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KOSGEB 57 personel alımı yapacak

KOSGEB tarafından yapılan açıklamada Türkiye genelinde 57 personel alımı yapacağını duyuruldu. Şimdi vatandaşlar personel alım süreci hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, KOSGEB personel alımı ne zaman yapılacak? KOSGEB personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte cevabı...

KOSGEB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, E-Devlet şifrelerini kullanarak KOSGEB personel alımı başvurusunda bulunabiliyor. E-Devlet aracılığıyla yapılan başvurular, 13 Mayıs'ta sona erecek.

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