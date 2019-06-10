GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 3 bin 243 personel alımı için 6-17 Mayıs'ta sözlü sınav gerçekleştirilmişti. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen sözlü sınava katılan adaylar, sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 GSB sözlü mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte konu ile ilgili merak edilenler

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar sözlü sınavların sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. Ancak, 6-17 Mayıs'ta yapılan GSB mülakatlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.