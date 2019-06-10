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  • 10.06.2019 17:23
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 17:23

ne zaman açıklanacak? 2019 için tarih belli oldu mu?

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bazı illerde gerçekleştireceği personel alımı için mülakatlar 17 Mayıs'ta tamamlandı. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2019 anacak? için tarih belli oldu mu?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 3 bin 243 personel alımı için 6-17 Mayıs'ta sözlü sınav gerçekleştirilmişti. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen sözlü sınava katılan adaylar, sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 GSB sözlü mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte konu ile ilgili merak edilenler

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar sözlü sınavların sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. Ancak, 6-17 Mayıs'ta yapılan GSB mülakatlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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