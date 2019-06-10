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  • 11.06.2019 02:24
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 02:24

ne zaman? , başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı bünyesinde yer alan Adliyelere, Bakanlık merkez teşkilatına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne personel alımı yapılacak. Şimdi birçok kişi , infaz koruma memuru, alımları hakkında araştırma yapıyor. Peki, ne zaman? İşte alım sürecine dair detaylar...

Adalet Bakanlığı 11 bin personel alımı yapacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı'na 11 bin 78 personel alımı yapılacağını belirtti. Gül, sosyal medya hesabından Adliyelere, Bakanlık merkez teşkilatına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne alım yapılacağını duyurdu. Şimdi kamuda görev almak isteyen vatandaşlar Adalet Bakanlığı 11 bin personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

ADALET BAKANLIĞI 11 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı 11 bin personel alımı sürecine ilişkin henüz tarih açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içine ekleyeceğiz.

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