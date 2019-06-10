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  • 10.06.2019 23:13
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 23:13

ne zaman, nereden açıklanacak? Heyecanlı bekleyiş sürüyor!

Milli Savunma Üniversitesi için Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin sayfası üzerinden gerçekleştirilen tercih süreci geçtiğimiz ay sona ermişti. Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar şimdi gözlerini tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. ne zaman açıklanacak? İşte merakla araştırılan o sorunun cevabı...

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Tercih sürecini geçen ay tamamlayan adaylar dört gözle tercih sonuçlarını bekliyor. 2019 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı MSÜ tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre, 2019 MSÜ tercihlerinin sonuçları 13 Haziran 2019 tarihinde personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

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