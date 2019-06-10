Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Tercih sürecini geçen ay tamamlayan adaylar dört gözle tercih sonuçlarını bekliyor. 2019 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı MSÜ tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre, 2019 MSÜ tercihlerinin sonuçları 13 Haziran 2019 tarihinde personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.