2019 İŞKUR iş ilanları 38 bin personel alım son dakika başvuru şartları! İŞKUR ilanlarına nasıl başvuru yapılır? İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 38 bin civarı bin personel alımı yapılacak. Çok sayıda kurum çeşitli iş kollarında istihdam etmek üzere personel alımını İŞKUR aracılığıyla yapıyor. Beden İşçi, Satış Temsilcisi, Güvenlik Görevlisi, Şoför ve Aşçı gibi çok sayıda meslekte uzmanlaşmış eleman aranan İŞKUR'daki ilanlara başvurmanız oldukça kolay. Peki, İŞKUR ilanlarına nasıl başvurulur? İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.