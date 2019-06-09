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  • 10.06.2019 00:36
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 00:38

Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman, şartları neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yakın bir zamanda 2019 yılı içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdam sürecinin başlatılacağının müjdesini vermişti. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 personel alımı başvuruları ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 personel alımı başvuru şartları belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 personel alacak!

2019 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 29 bin 689 sağlık personeli alımı yapılacak. İlk etapta 12 bin sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek. Kamuda görev almak isteyen vatandaşlar şimdi Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 personel alımı başvuruları ne zaman? İşte alım sürecine dair detaylar...

BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

"İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek."

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