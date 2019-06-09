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  • Son Güncelleme: 10.06.2019 02:23

2019 DKK ve başvuruları ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er alımı yapılacak. Şimdi hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar DKK ve başvuruları ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na alım sürecine dair detaylar...

Sözleşmeli er alımı başvuruları ne zaman?

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) her yıl ihtiyaca göre çeşitli branşlarda sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımı yapıyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen birçok kişi DKK ve KKK personel alımları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, DKK ve KKK sözleşmeli er alımı başvuruları ne zaman bitecek? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KKK VE DKK SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er alımı yapılacak. 1640 sözleşmeli er alımı için başvuru işlemleri MSB personel temin sayfası üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

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