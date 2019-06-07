pa.edu.tr: 8 bin mahalle ve çarşı bekçisi alımı başvuru şartları! Hangi illere bekçi alınacak sınav soruları ve kontenjanlar. 8 bin mahalle ve çarşı bekçiliği alımına ilişkin başvuru şartları ve il il kontenjan sayıları belli oldu. Peki bekçilik sınavında hangi sorular çıkacak? Sınav ne zaman yapılacak? Bekçilik alımına ilişkin detaylar... Bekçilik yazılı sınavının ne zaman yapılacağı henüz Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmen açıklanmadı. Ancak bir önceki bekçi alımında yazılı sınav başvuru tarihinin sona ermesinin ardından 3 ay sonra yapılmıştı. Bekçilik başvurularının 1 Nisan tarihinde sona erdiği düşünülecek olursa, geçmiş tecrübelerde göz önüne alındığında sınavın Haziran'ın son Pazar veya Temmuz ayının ilk Pazar günü yapılması tahmin ediliyor.