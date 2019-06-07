Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunu adaylar arasından özek sektöre 543 adet güvenlik görevlisi ve 717 adet çağrı merkezi personeli alımı yapıldığı açıklandı. Farklı şehirlere yapılan personel alımında ilanlar ve başvuru adımları makalemizin devamında. İŞKUR 'da yayımlanan bu ilanlara başvurular da yine Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yapılacaktır. Başvuruları devam eden ilanlara müracaat etmek isteyen adayların başvurularını aşağıdaki adımları izleyerek yapması gerekmektedir. Peki İŞKUR 1260 güvenlik görevlisi ve çağrı merkezi personeli alımı başvuru şartları! İşte İŞKUR en az ilkokul mezunu güncel iş ilanları detayları