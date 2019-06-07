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  • 08.06.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 09:27

güncel - İŞKUR ve personeli alımı başvuru şartları!

ve personeli alımı başvuru şartları! İŞKUR güncel . aracılığıyla en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılıyor. Çağrı merkezi personeli ve güvenlik görevlisi kadrolarına en az ilkokul mezunu adaylar arasından bin 260 personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte ilanlar ve ilanlara başvuru şekli. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunu adaylar arasından özek sektöre 543 adet güvenlik görevlisi ve 717 adet çağrı merkezi personeli alımı yapıldığı açıklandı. Farklı şehirlere yapılan personel alımında ilanlar ve başvuru adımları makalemizin devamında. İŞKUR 'da yayımlanan bu ilanlara başvurular da yine Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yapılacaktır. Başvuruları devam eden ilanlara müracaat etmek isteyen adayların başvurularını aşağıdaki adımları izleyerek yapması gerekmektedir. Peki İŞKUR 1260 güvenlik görevlisi ve çağrı merkezi personeli alımı başvuru şartları! İşte İŞKUR en az ilkokul mezunu güncel iş ilanları detayları

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