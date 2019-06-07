8 bin bekçi alımı için adayların gözü kulağı yapılacak olan sınavda. Bilindiği gibi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ön başvurular alınmıştı. Şimdi adaylar 8 bin mahalle ve çarşı bekçisi alımına ilişkin sınav takvimini merak ediyor. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi. Soylu, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de 21 binin üzerinde bekçi var ve bunların 4 bin 200'ü İstanbul'da ve 8 bin bekçi daha alacağız." şeklinde konuştu. Şimdi vatandaşlar "8 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor.. Peki 8 bin mahalle ve çarşı bekçisi alımı başvuru şartları! Hangi illere bekçi alınacak sınav soruları ve kontenjanlar haberimizde