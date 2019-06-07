Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 08.06.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 09:18

ve - : ve !

: ve ! ve . 8 bin mahalle ve çarşı bekçiliği alımına ilişkin başvuru şartları ve il il kontenjan sayıları belli oldu. Peki bekçilik sınavında hangi sorular çıkacak? Sınav ne zaman yapılacak? Bekçilik alımına ilişkin detaylar... Bekçilik yazılı sınavının ne zaman yapılacağı henüz Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmen açıklanmadı. Ancak bir önceki bekçi alımında yazılı sınav başvuru tarihinin sona ermesinin ardından 3 ay sonra yapılmıştı. Bekçilik başvurularının 1 Nisan tarihinde sona erdiği düşünülecek olursa, geçmiş tecrübelerde göz önüne alındığında sınavın Haziran'ın son Pazar veya Temmuz ayının ilk Pazar günü yapılması tahmin ediliyor.

8 bin bekçi alımı için adayların gözü kulağı yapılacak olan sınavda. Bilindiği gibi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ön başvurular alınmıştı. Şimdi adaylar 8 bin mahalle ve çarşı bekçisi alımına ilişkin sınav takvimini merak ediyor. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi. Soylu, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de 21 binin üzerinde bekçi var ve bunların 4 bin 200'ü İstanbul'da ve 8 bin bekçi daha alacağız." şeklinde konuştu. Şimdi vatandaşlar "8 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor.. Peki 8 bin mahalle ve çarşı bekçisi alımı başvuru şartları! Hangi illere bekçi alınacak sınav soruları ve kontenjanlar haberimizde

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriHangi illere bekçi alınacak sınav soruları ve kontenjanlar - pa.edu.tr: 8 bin mahalle ve çarşı bekçisi alımı başvuru şartları!
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri