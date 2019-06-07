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  • 07.06.2019 17:54
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 17:54

2019 11 bin personel , , , , nedir?

2019 , , , ! Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek ı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 2019 yılı () personel alımına dair önem arz eden açıklamalarda bulundu. Bakan Gül yaptığı açıklamalarında yakın zamanda personel alımı yapılacağını ilan etti. Katip, mübaşir, infaz koruma memuru, gardiyan, şoför, hizmetli, destek personeli gibi bir çok farklı kadroda yapılacak personel istihdamına yönelik başvuruların ne zaman başlayacağı tarihi ilan eden duyuruyu memur adaylarınca heyecanla bekleniyor.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 2019 yılı Ceza Tevkif Evleri (CTE) personel alımına dair önem arz eden açıklamalarda bulundu. Bakan Gül yaptığı açıklamalarında yakın zamanda personel alımı yapılacağını ilan etti. Katip, mübaşir, infaz koruma memuru, gardiyan, şoför, hizmetli, destek personeli gibi bir çok farklı kadroda yapılacak personel istihdamına yönelik başvuruların ne zaman başlayacağı tarihi ilan eden duyuruyu memur adaylarınca heyecanla bekleniyor. Adalet Bakanlığı bünyesindeki kadrolara yapılacak söz konusu alımlar için başvuru tarihi henüz netlik kazanmadı. İlan yayımlandığında takvim.com.tr üzerinden takip edebilir ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Peki zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir alım başvuru şartları nedir? Personel alımı hangi ayda? İşte tüm detaylar

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