Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 2019 yılı Ceza Tevkif Evleri (CTE) personel alımına dair önem arz eden açıklamalarda bulundu. Bakan Gül yaptığı açıklamalarında yakın zamanda personel alımı yapılacağını ilan etti. Katip, mübaşir, infaz koruma memuru, gardiyan, şoför, hizmetli, destek personeli gibi bir çok farklı kadroda yapılacak personel istihdamına yönelik başvuruların ne zaman başlayacağı tarihi ilan eden duyuruyu memur adaylarınca heyecanla bekleniyor. Adalet Bakanlığı bünyesindeki kadrolara yapılacak söz konusu alımlar için başvuru tarihi henüz netlik kazanmadı. İlan yayımlandığında takvim.com.tr üzerinden takip edebilir ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Peki zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir alım başvuru şartları nedir? Personel alımı hangi ayda? İşte tüm detaylar