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  • 07.06.2019 10:47
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 10:52

60 bin ! 2019 yılı , , Polis, Bekçi, personel nedir

2019 yılında iş arayanlara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. 60 bin memur ve personel alımı için İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından özellikle iç güvenlikte istihdam edilmek üzere duyurusu yapılan ve kısmen alımlarına başlanan polis memuru alımı, Bekçi alımları ve diğer sivil memur alımları dışında, 2019 yılı yeni personel alımı ilanlarının olması, bu kademelerde görev almak isteyenleri sevindirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 bin 78 personel alımını onayladığını belirten Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, alımların merkez teşkilatları için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Adliyeler için yapılacağını aktardı. Peki 60 bin ! 2019 yılı , , Polis, Bekçi, personel nedir? Tüm detaylar ve gelişmeler haberimizde sizlerle

60 bin memur personel alımı! 2019 yılı PTT, KYK, Polis, Bekçi, Adalet Bakanlığı personel memur alım başvuru şartları nedir? 2019 yılı içerisinde Adalet, Orman ve Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra KYK ve PTT gibi kurumların toplamda 61 Bin 600 personel alacağının duyurulması, memur olmak isteyenlerde büyük heyecan yarattı! Saydığımız kurumların 2019 yılı personel alımı için yayınladıkları farklı ilanları ve detaylarını, haberimizin devamında bulabilirsiniz. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti.

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