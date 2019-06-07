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  • 07.06.2019 12:26
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 12:26

2019 11 bin personel , , , , !

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 2019 yılı () ına dair önem arz eden açıklamalarda bulundu. Bakan Gül yaptığı açıklamalarında yakın zamanda personel alımı yapılacağını ilan etti. Katip, mübaşir, , gardiyan, şoför, hizmetli, destek personeli gibi bir çok farklı kadroda yapılacak personel ına yönelik başvuruların ne zaman başlayacağı tarihi ilan eden duyuruyu memur adaylarınca heyecanla bekleniyor. bünyesindeki kadrolara yapılacak söz konusu alımlar için başvuru tarihi henüz netlik kazanmadı. İlan yayımlandığında takvim.com.tr üzerinden takip edebilir ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Peki , infaz koruma memuru, , nedir? Personel alımı hangi ayda? İşte tüm detaylar

Adalet Bakanlığı 2019 zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir alım başvuru şartları! Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 2019 yılı Ceza Tevkif Evleri (CTE) personel alımına dair önem arz eden açıklamalarda bulundu. Bakan Gül yaptığı açıklamalarında yakın zamanda personel alımı yapılacağını ilan etti. Katip, mübaşir, infaz koruma memuru, gardiyan, şoför, hizmetli, destek personeli gibi bir çok farklı kadroda yapılacak personel istihdamına yönelik başvuruların ne zaman başlayacağı tarihi ilan eden duyuruyu memur adaylarınca heyecanla bekleniyor.

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