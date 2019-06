Milli Savunma Bakanlığı (MSB) her yıl ihtiyaca göre sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımı yapıyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar ise merakla MSB personel alımına dair detayları araştırıyor. Peki, MSB KKK ve DKK sözleşmeli er alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

KKK VE DKK SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er alımı yapılacak. 1640 sözleşmeli er alımı için başvuru işlemleri MSB personel temin sayfası üzerinden E-Devlet aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı ön başvuru işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Başvurular kılavuzda yer alan bilgiye göre, başvuru formunun doldurulmasıyla yapılacak. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?​

1. Adaylar başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yapacaktır.

2. Giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

3. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.

4. Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir.

5. Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).

6. MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden;

a. FYT'ye katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" ve,

b. "FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" ile sınava katılacaklardır.

Rapor ve Muvafakat örnekleri kılavuza eklenmiştir.

7. Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

MSB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

1. Milli Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacaktır.

2. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başvurusu olan adayların sınavları 12-14 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar, aday sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı MAMAK/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

3. Yalnız Kara Kuvvetleri Komutanlığı başvurusu olan adayların sınavları 10-15 Haziran ve 17 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar, aday sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

4. Yalnız Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başvurusu olan adayların sınavları 18-22 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Adayların çağrı ilanı 18 Haziran 2019 tarihinden önce duyurulacaktır.

5. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının her ikisine de ortak başvuru yapan adaylar tek sınava katılacaklar, katılacakları sınavı kazanmaları durumunda tercih edecekleri Kuvvet Komutanlığına kayıt yaptırabileceklerdir.

6. Seçim aşaması faaliyetleri 1 gün sürecektir.

Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul

b. Fiziki Değerlendirme(boy ve kilo oranlarının kontrolü)

c. Fiziki Yeterlilik Testi

ç. Mülakat

d. Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

7. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir.

8. Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.

9. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

10. Adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) ?adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır? onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir.

11. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

12. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

13. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

14.Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

15.Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

16.MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında Mülakat süresince adaylara sabah kahvaltısı verilecektir.