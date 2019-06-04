yhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı 30 bin kamu personeli alım başvuru şartları Sağlık Bakanlığı personel alımı flaş açıklama. 2019 Sağlık Bakanlığı personel alım sürecinde başvuru yapmak isteyen adaylar ilan tarihlerini heyecanla bekliyor. Sağlık personeli adaylarını sevindiren haber Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş'tan geldi. Altıntaş; 30 bini aşkın atama için ilk tercihlerin Haziran ayında yapılacağını işaret etti. Sağlık Bakanlığı personel alımı için Haziran ayı bekleniyor. İşte, sabırsızlıkla atama bekleyen sağlık mezunları için istihdam edilecek kadrolar, başvuru şartları, yapılan açıklamalar ve ayrıntılar... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla geçtiğimiz günlerde iftarda bir araya geldi. "Bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum." diyen Erdoğan, "Bu yıl içerisinde bu 29 bin 600 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. İlk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. Peki Sağlık Bakanlığı 30 bin kamu personeli alımı başvuru şartları nedir?