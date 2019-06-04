THY Türk Hava Yolları personel alım başvuru şartları nedir? Türk Hava Yolları dışında birçok uluslararası havayolu şirketinin uçağına da bakım ve onarım hizmeti veren Türk Hava Yolları Teknik A.Ş, çok sayıda personel alımıyla ilgili ilana çıktı. Şirket, aralarında mühendis, uçak bakım teknisyeni ve bilişim uzmanı alımıyla ilgili 14 ilan yayınladı. Bilgi teknolojileri alanında; havacılık ve uçak bakım sektörü için farklılıklar yaratıp uygulamaların geliştirilmesi; kurumsal mimarinin oluşturulması; en güncel bilgi teknolojisi olanaklarını kullanarak doğru çözümün sunulması; network, sistem, haberleşme, siber güvenlik altyapısının kurulması ve işletilmesi; son kullanıcı için destek hizmetlerinin verilmesi faaliyetlerini sürdürecek.