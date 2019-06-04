2019 İŞKUR iş ilanları devamlı olarak yayınlanmaktadır. 2019 yılı başından bu yana binlerce farklı kadroda, binlerce farklı personeli işverenlerle buluşturan İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden yayınlanan son ilanda, Türkiye genelinde 1879 güvenlik görevlisi ve şoför alımı yapılacağı duyuruldu. Adayların koşulları yerine getirmeleri halinde bulundukları ilin İŞKUR müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Peki İŞKUR güncel açık pozisyonlar 1879 güvenlik görevlisi ve şoför alımı İŞKUR 2019 en az ilkokul mezunu başvuru şartları haberimizde