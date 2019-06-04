Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 05.06.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 10:59

30 bin personel alımı ile ilgili son dakika gelişmesi!

30 bin i alım Sağlık Bakanlığı . 2019 Sağlık Bakanlığı personel alım sürecinde başvuru yapmak isteyen adaylar ilan tarihlerini heyecanla bekliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleri30 bin personel alımı ile ilgili son dakika gelişmesi!
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri