30 bin personel alımı ile ilgili son dakika gelişmesi!

yhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmesi: Sağlık Bakanlığı 30 bin kamu personeli alımı başvuru şartları açıklaması. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına müjdeyi vermişti.
yhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmesi: Sağlık Bakanlığı 30 bin kamu personeli alımı başvuru şartları açıklaması. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına müjdeyi vermişti.
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