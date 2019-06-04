İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, güvenlik görevlisi ve şoför pozisyonlarında 1879 kişilik bir alım yapılacağı duyuruldu. Alımlar ülke genelinde gerçekleştirilecek. İş ilanına başvuru yapabilmeniz için kamu personeli seçme sınavı puanı aranmazken, en az ilköğretim mezunu olmanız gerekiyor. Başta İstanbul Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde olmak üzere ülke genelinde yapılacak güvenlik görevlisi ve şoför alımı ile ilgili şartlar aşağıda belirtildiği gibidir. İlanlara başvuru yapmak isteyen adaylar; koşulları yerine getirmeleri halinde bulundukları ilin İş Ve İşçi Bulma Kurumu ( İŞKUR) Müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir. İŞKUR güncel açık pozisyonlar 1879 güvenlik görevlisi ve şoför alımı İŞKUR 2019 en az ilkokul mezunu başvuru şartları