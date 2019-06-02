Mayıs ayının bitmesi ile birlikte çok sayıda devlet kurumu bünyesinde bulunan memur personel eksikliğini karşılamak üzere ilan yayımladılar. Türkiye genelinde milyonlarda aday memur olma yolunda ilerlerken yeni mezun olmuş olan adaylarda iş arayışına girmişlerdir. Okulların bitecek olması ile birlikte de iş olanakları artmakta ve bu yönde Kamuya ve Özele binlerce kişilik boşluk ile memur personel alımı ilanları yayımladı. Haberimizde Haziran ayı memur alımları, Kamu Personel alımları ve İşçi alımı hakkında bilgiler vereceğiz. Haberimizde adaylardan aranacak şartlara, Başvuru bilgilerine ve diğer detaylara ulaşabileceksiniz. Peki 2019 Haziran ayı kamu KPSS'li KPSS şartsız memur, işçi ve kamu personel alımı başvuru şartları nedir?