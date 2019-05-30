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  • 30.05.2019 12:09
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 12:09

KOBİ uzman yardımcısı alımı başvuruları başladı! Şartlar neler? Başvuru nereden, nasıl yapılır?

'e KOBİ uzman yardımcısı alınacak. Geçtiğimiz gün yayınlanan ilan ile birlikte 57 KOBİ uzman yardımcısı alımı yapılacağının duyurulmasının ardından başvuru şartları merak edilmeye başlanmıştı. 29 Mayıs itibarıyla başvurusu alınmaya başlanan alımı başvuru şartları neler? Başvuru işlemleri nereden, nasıl yapılır?

KOSGEB'e KOBİ uzman yardımcısı alınacak!

KOSGEB KOBİ uzman yardımcısı alımı başvuru nasıl yapılır? Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 57 KOBİ uzman yardımcısı alımı yapılacak. Başvuru işlemleri 29 Mayıs itibarıyla başladı ve 13 Haziran'da sona erecek. Peki, KOSGEB KOBİ uzman yardımcısı başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir? Başvurular nasıl yapılır? İşte 2019 KOSGEB KOBİ uzman yardımcısı alımı ile ilgili merak edilenler...

KOSGEB KOBİ UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular 29 Mayıs - 13 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecekler. Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek.

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Başvuru şartları ve sözlü sınav şartları ile ilgili detaylar için diğer sayfaları ziyaret edin...

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