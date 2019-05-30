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  • 30.05.2019 19:11
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 19:20

KKK başvuruları ne zaman bitiyor? İşte ...

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı başvurularının ne zaman sona erdiği merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen birçok kişi KK uzman erbaş başvuru şartlarını merak ediyor. İşte Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımına dair tüm detaylar...

KKK uzman erbaş başvuruları için son gün!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere , astsubay ve subay alımı yapılıyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar ise hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, ne zaman bitiyor? İşte Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımına dair bilinmesi gerekenler ve başvuru şartları...

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

Uzman erbaş alımı için 5 Şubat 2019'da başlayan başvurular 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR VE ARANAN NİTELİKLER

Piyade, komando, tank, topçu, muhabere, istihkâm, ulaştırma, ikmal, bakım, sıhhiye, veteriner ve hava savunma gibi branşlarda yapılacak alımlar için genel şartları taşımanın yanı sıra, her branş için belirlenen farklı nitelikleri de karşılamak gerekiyor.

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