30 Mayıs itibari ile İŞKUR yine personel ilanları yayınlamaya devam ediyor. Bu anlamda kamu kurumlarına ve belediyelere iş ilanları çıkılmaya başlandı. Ülkemizde farklı illerde bulunan yüzlerce belediye bünyelerindeki personel eksikliğini karşılamak için memur personel alımı yapıyorlar. Bu yönde İlanlar yayımlandı ve 24 Belediye 125 kişi alıyor. İşte şartlar ve alım yapacak belediyeler. Haberimizin devamında sizlere alım yapacak belediyeler hakkında bilgiler verdik. Aşağıda Kamu Grubu belediye personel alımlarına ve Kurum Dışı Belediye personel alımlarına ulaşarak alım yapacak belediyelere ulaşabilirsiniz. İşte 30 Mayıs İŞKUR güncel yeni ilanları ve İŞKUR kamu belediye memur, personel ve işçi alım başvuru şartları açıklaması