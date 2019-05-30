2019 İŞKUR kamu belediye memur, personel ve işçi alım başvuru şartları nedir? 30 Mayıs İŞKUR güncel yeni ilanları açıklaması. Türkiye İş Kurumu üzerinde yayımlanan ilanlara göre 24 farklı belediye bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere memur personel alımı gerçekleştiriyorlar. Bu yönde Normal, Engelli, Eski Hükümlü veya TMY kapsamında alımları devam eden belediyeler devamlı olarak ilan yayımlamaya devam ediyorlar. Bu yönde bu belediyeler adaylardan bazı genel nitelikler arıyor. Adayların bu nitelikleri taşımaları durumunda başvuru yapabilecekler. Peki 2019 İŞKUR kamu belediye memur, personel ve işçi alım başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR güncel yeni ilanlar ve tüm detaylar haberimizde. İŞKUR üzerinde haftalık olara yayımlanan kamu grubu belediye personel alım ilanlarına göre farklı belediyeler memur, İşçi veya personel alımı yapıyorlar.