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  • 30.05.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 10:54

ı hangi ayda? 2019 , CTE, , icra katibi, başvuru şartları!

2019 , , icra katibi, başvuru şartları! ı hangi ayda? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 2019 yılı (CTE) personel alımına dair önem arz eden açıklamalarda bulundu. Bakan Gül yaptığı açıklamalarında yakın zamanda personel alımı yapılacağını ilan etti. Katip, mübaşir, infaz koruma memuru, gardiyan, şoför, hizmetli, destek personeli gibi bir çok farklı kadroda yapılacak personel istihdamına yönelik başvuruların ne zaman başlayacağı tarihi ilan eden duyuruyu memur adaylarınca heyecanla bekleniyor.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 2019 yılı Ceza Tevkif Evleri (CTE) personel alımına dair önem arz eden açıklamalarda bulundu. Bakan Gül yaptığı açıklamalarında yakın zamanda personel alımı yapılacağını ilan etti. Katip, mübaşir, infaz koruma memuru, gardiyan, şoför, hizmetli, destek personeli gibi bir çok farklı kadroda yapılacak personel istihdamına yönelik başvuruların ne zaman başlayacağı tarihi ilan eden duyuruyu memur adaylarınca heyecanla bekleniyor. Adalet Bakanlığı tarafından 11 bin personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Peki zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir alım başvuru şartları nedir? Personel alımı hangi ayda? İşte tüm detaylar

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