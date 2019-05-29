ALES sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) sonuçları ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden görüntülenebiliyor. ÖSYM'nin sınav takviminde 30 Mayıs'ta açıklanacağı duyurulan ALES sonuçları sürpriz bir şekilde 24 Mayıs'ta erişime açıldı. Peki, ALES sınav sonuçları nasıl sorgulanır? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

ALES SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ALES/1 sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.