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  • 29.05.2019 15:51
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 15:51

sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019 ÖSYM ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

/1 sonuçları için bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 30 Mayıs'ta açıklanacağı bildirilen 24 Mayıs'ta erişime açıldı. Adaylar ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Peki, ALES sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

ALES sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) sonuçları ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden görüntülenebiliyor. ÖSYM'nin sınav takviminde 30 Mayıs'ta açıklanacağı duyurulan ALES sonuçları sürpriz bir şekilde 24 Mayıs'ta erişime açıldı. Peki, ALES sınav sonuçları nasıl sorgulanır? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

ALES SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ALES/1 sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

ALES/1 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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