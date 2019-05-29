Adalet Bakanlığı 2019 zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir alım başvuru şartları! Personel alımı hangi ayda? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 2019 yılı Ceza Tevkif Evleri (CTE) personel alımına dair önem arz eden açıklamalarda bulundu. Bakan Gül yaptığı açıklamalarında yakın zamanda personel alımı yapılacağını ilan etti. Katip, mübaşir, infaz koruma memuru, gardiyan, şoför, hizmetli, destek personeli gibi bir çok farklı kadroda yapılacak personel istihdamına yönelik başvuruların ne zaman başlayacağı tarihi ilan eden duyuruyu memur adaylarınca heyecanla bekleniyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı'na 11 bin 78 personel alımı yapılacağını açıkladı. Şimdi vatandaşlar Adalet Bakanlığı 11 bin personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.