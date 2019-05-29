Bekçi alımı başvurularına ilişkin son gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımına dair haber bekleyenlere müjdeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Şimdi birçok kişi merakla "8 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

8 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

8 bin bekçi alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Bekçi alım sürecine dair detaylar belli olduğunda haberimizin içine ekleyeceğiz.

"8 BİN BEKÇİ DAHA ALACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de 21 binin üzerinde bekçi var ve bunların 4 bin 200'ü İstanbul'da ve 8 bin bekçi daha alacağız. Bir taraftan sokaklarda güvenliği, asayişi, gecenin huzurunu bekçilerle sağlıyoruz. Bunları merkezlerimizle, karakollarımızla entegre ederek bir mahallede bir semtte ne olduğunu, güvenlik ve asayiş konusunda hangi önlemleri alacağımızı takip eden yeni bir sistem ve anlayışı oluşturma anlamındaki irademizi ortaya koyuyoruz. Bu yeni sistemi İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerimizde kullanmaya başlayacağız. İşlerimizi, hizmetlerimizi kolaylaştıracak, çağın gerekliliklerini karşılayacak uygulamalarımız olacak. Örneğin, uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili cep telefonlarıyla kullanılabilecek bir mobil yazılım projesini hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın mobil cihazlar üzerinden ihbarlarını çok rahat bir şekilde ortaya koyabilecekleri bir sistem oluşturduk" dedi.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Bekçi alım tarihleri belli olmadığından başvuru şartları da açıklanmadı. Ancak son bekçi alımı sürecinde istenilen şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.