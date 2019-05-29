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  • Son Güncelleme: 07.06.2019 12:16

11 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 2019 yılı (CTE) ına dair önem arz eden açıklamalarda bulundu. Bakan Gül yaptığı açıklamalarında yakın zamanda personel alımı yapılacağını ilan etti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 2019 yılı Ceza Tevkif Evleri (CTE) personel alımına dair önem arz eden açıklamalarda bulundu. Bakan Gül yaptığı açıklamalarında yakın zamanda personel alımı yapılacağını ilan etti.

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