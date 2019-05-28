Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na her yıl farklı branşlarda personel alımı yapılıyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen birçok vatandaş ise uzman erbaş alımları hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, 2019'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman onbaşı ve çavuş alımı ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

UZMAN ERBAŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

5 Şubat 2019 tarihinde başlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na (KKK) uzman erbaş alımı başvuruları 31 Mayıs 2019'da sona erecek.

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