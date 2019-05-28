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  • 28.05.2019 22:32
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 22:32

uzman onbaşı ve çavuş alımı ne zaman? Uzman erbaş başvuru şartları neler?

uzman erbaş alımları hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman onbaşı ve çavuş alımı ne zaman yapılacak sorusuyla ilgili detayları haberimizde sizin için derledik.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na her yıl farklı branşlarda personel alımı yapılıyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen birçok vatandaş ise uzman erbaş alımları hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, 2019'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman onbaşı ve çavuş alımı ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

UZMAN ERBAŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

5 Şubat 2019 tarihinde başlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na (KKK) uzman erbaş alımı başvuruları 31 Mayıs 2019'da sona erecek.

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