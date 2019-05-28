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  • 28.05.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 09:28

2019 'dan kamu kurumlarına nedir?

üzerinde yayımlanan bu ilanlara başvuru yapacak olan adaylar başvurularını üzerinden online olarak veya alım yapılacak il veya ilçede bulunan İl Şube İşkur müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Bu arada 'Sosyal Yardımlaşma Programı' doğrultusunda yüz binlerce gencin istihdamını sağlayacak İŞKUR personel alımı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu, program kapsamında 'da 51 üniversitede eğitim gören 1 milyon 252 bin için genç yaz işleri için başvuruları yapacak. İlk kez sigortalı olan gençler 2500 TL kazanma imkanı bulacak. İşte 2019 İŞKUR'dan kamu kurumlarına nedir? sayfamızda

2019 İŞKUR'dan kamu kurumlarına yeni personel alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR güncel iş ilanları ekranı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamu kurum ve kuruluşlarında personel ihtiyaçları karşılamak için kurum dışı kamu personeli alım ilanları yayımladı. Başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olmaları gerekmektedir. İşte kurum dışı personel alımı ilanları... İş arayanların İŞKUR'a kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur.

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