2019 İŞKUR'dan kamu kurumlarına yeni personel alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR güncel iş ilanları ekranı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamu kurum ve kuruluşlarında personel ihtiyaçları karşılamak için kurum dışı kamu personeli alım ilanları yayımladı. Başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olmaları gerekmektedir. İşte kurum dışı personel alımı ilanları... İş arayanların İŞKUR'a kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur.