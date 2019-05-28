Mayıs ayının artık sonlarına geldiğimiz şu günlerde Devlet Personel Başkanlığı DPB güncel iş ilanları yayınlamaya devam ediyor. DPB binlerce personel alımı yapacak. En az lise mezunu olan adaylar içerisinden kamuya binlerce memur ve personel istihdam edilecek. İlgili ilanlara başvurular kurumların belirttiği yöntemlerde yapılıyor. Yani bazı kurumlar başvuruları şahsen veya posta yolu ile alıyorken bazı kurumlar ise Online başvuru sistemi ile alım yapmaktadırlar. Kamu kurumları veya kamu kuruluşları bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak amacı ile alım yapıyorlar. Peki Mayıs ayı 15 bin memur alımı başvuru şartları nedir? 2019 DPB iş ilanları KPSS şartsız sınavsız en az lise mezunu ilanları haberimizde