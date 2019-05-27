Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmesi: Sağlık Bakanlığı 30 bin kamu personeli alımı başvuru şartları açıklaması. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına müjdeyi vermişti. Erdoğan bu yıl içerisinde 29 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Şimdi birçok kişi Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Bu arada Sağlık personeli adaylarını sevindiren haber Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş'tan geldi. Altıntaş; 30 bini aşkın atama için ilk tercihlerin Haziran ayında yapılacağını işaret etti. Sağlık Bakanlığı personel alımı için Haziran ayı bekleniyor. Ayrıca söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebilecek.