Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 27.05.2019 11:42
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 11:44

yhgm.saglik.gov.tr: personel alımı son dakika Sağlık Bakanlığı 30 bin i alım

personel alımı son dakika gelişmesi! 2019 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesine personel alımı yapılması noktasında büyük bir merak söz konusu oldu. On binlerce aday bakanlığın personel duyurusunu heyecanla beklemekte. Sağlık Profesyonelleri Platformu kurucusu Aras Ali Altıntaş, atamalara ilişkin suskunluğu bozdu ve 30 bin atama için Haziran ayını işaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla geçtiğimiz günlerde iftarda bir araya geldi. "Bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum." diyen Erdoğan, "Bu yıl içerisinde bu 29 bin 600 yeni sağlık çalışanını kamuda etmek için süreci başlattık. İlk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. Peki Sağlık Bakanlığı 30 bin i alımı nedir?

Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmesi: Sağlık Bakanlığı 30 bin kamu personeli alımı başvuru şartları açıklaması. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına müjdeyi vermişti. Erdoğan bu yıl içerisinde 29 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Şimdi birçok kişi Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Bu arada Sağlık personeli adaylarını sevindiren haber Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş'tan geldi. Altıntaş; 30 bini aşkın atama için ilk tercihlerin Haziran ayında yapılacağını işaret etti. Sağlık Bakanlığı personel alımı için Haziran ayı bekleniyor. Ayrıca söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleriyhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika Sağlık Bakanlığı 30 bin kamu personeli alım başvuru şartları
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri