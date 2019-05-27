Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 28.05.2019 09:55
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 09:55

Kamuya 2 bin memur, işçi ve askeri nedir? 'li güncel yeni ilanları!

'li güncel yeni ilanları! İşte kamuya 2 bin memur, işçi ve askeri ! Ülkemizde bulunan Kamu kurumları veya kamu kuruluşları bünyelerinde bulunan personel eksikliğini karşılamak üzere 2 bin kişilik boş kadro ile memur personel ve askeri personel alımı yapılıyor. İşte yayımlanan ilanlar. Bazı kurumlar KPSS ile alım yapıyor olsa da bazı kurumlar KPSS şartı olmadan personel alımı yapmaktadırlar. puan durumuna göre alım yapan kurumlar için adayların, Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSp3 ve Lise mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

KPSS'li KPSS şartsız olarak kamu kurumları yen iş ilanları yayınlamaya devam ediyor. Vatandaşlar ise bu ilanlara büyük ilgi gösteriyor. Bu bağlamda online olarak araştırmalar yapıyorlar. Çeşitli platformlarda yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya 2 bin kişilik boşluk için farklı statülerde alım yapılacak. İlgili ilanlar. Devlet Personel başkanlığı, Türkiye İş Kurumu ve bakanlıklarında resmi internet siteleri üzerinde ilan edilmiştir. İşte KPSS'li KPSS şartsız güncel yen memur alım ilanları! Peki kamuya 2 bin memur, işçi ve askeri personel alımı başvuru şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde. Kamuya yayımlanan memur alımı ve personel alımı ilanlarına başvurular kurumun veya bakanlığı belirttiği yönde başvuru yapılması gerekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriKamuya 2 bin memur, işçi ve askeri personel alımı başvuru şartları nedir? KPSS'li KPSS şartsız güncel yeni memur alım ilanları!
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri